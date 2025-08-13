إلهام شاهين بفستان أبيض من الدانتيل ومصمم أزياء يعلق على إطلالتها

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت إلهام فستان أبيض مكون من قطعتين بلوزة وتنورة مصنوع من قماش الدانتيل

وتميزت البلوزة بأنها قصيرة وبأكمام قصيرة، أما التنورة واسعة وطويلة وبـ بطانة قصيرة.

وعلق مصمم الأزياء أحمد حمدي لمصراوي على إطلالتها قائلا: "تصميم الفستان جيد ومناسب للأجواء الصيفية، كما إنه يتناسب مع قوامها".

وبالنسبة لبطانة الفستان القصيرة، أشار مصمم الأزياء أنها مناسبة للتصميم ولا تشكل أي مشكلة، بل إنها تخدم الفستان بشكل جيد.

وأضاف حمدي: "اختيار الإكسسوارات والحذاء مناسب جدا مع تصميم الفستان"

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

ونسقت إلهام مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، ومجموعة اكسسوارات مكونة من كوليه وحلق وساعة يد.

واختارت إلهام أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بشكل يتناسب مع إطلالتها.

