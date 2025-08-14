دينا فؤاد بـ "شورت جينز" في أحدث إطلالتها

كتبت-نرمين ضيف الله:

ارتدت الفنانة دينا فؤاد توب (اندر شيرت) أبيض بسيط ومشدود، يبرز رشاقتها ويمنحها مظهرًا كلاسيكيًا وأنيقًا.

ونسقت أسفله شورت جينز قصير بستايل ممزق (Frayed)، مما يضفي طابعًا كاجوال وجريئًا على الإطلالة.

ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية كبيرة بعدسات ملونة، تعطي لمسة من الغموض والجاذبية.

وساعة يد فضية وسوار بسيط، يكملان الطابع الأنيق.

وحقيبة شبكية بيج مع شنطة تسوق صغيرة.

دلالات الإطلالة وفق صيحات الموضة العالمية مثل صحيفة "Vogue".

الثقة بالنفس.

اعتماد ألوان محايدة (أبيض وأزرق جينز) جعل التركيز على تنسيق الجسم.

الظهور في بيئة صيفية يناسب الإطلالة الكاجول.