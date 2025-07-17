هدي الإتربي بإطلالة كاجوال وسوزي الأردنية بالأحمر الناري - 5 صور

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة هدى الأتربي جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور تجمعها مع البلوجر الشهيرة سوزي.

هدى الأتربي بإطلالة كاجوال أنيقة

ظهرت هدى الأتربي بإطلالة كاجوال ناعمة، حيث ارتدت بنطلون جينز أزرق وتوب أسود كت بسيط، ونسّقت مع الإطلالة إكسسوارات باللون الذهبي، أضافت لمسة من الأناقة الهادئة.

كما حملت شنطة جلد كبيرة باللون الهافان، وارتدت صندلًا بنفس اللون، ما عكس تناغمًا واضحًا في اختيار الألوان.



واختارت تسريحة شعر طبيعية حيث تركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



مكياج هادئ بلمسات ناعمة

اعتمدت هدى مكياجًا ناعمًا وغير متكلف، بدرجات النيود الهادئة مع رسم عيون سموكي خفيف أبرز ملامحها بطريقة أنثوية وبسيطة.

سوزي بإطلالة جريئة ومكياج ناعم

من جانبها، ظهرت البلوجر سوزي بإطلالة أنيقة أيضًا، حيث ارتدت توب أحمر جذاب مع بنطلون جينز أسود، ونسقت الإطلالة مع شنطة بيضاء وحذاء رياضي أبيض يحتوي على لمسة من اللون الأحمر.

واختارت سوزي مكياجًا بسيطًا وناعمًا، ما أبرز جمالها الطبيعي.

بِنطلون سوزي الأسود الواسع يُعد تريند حقيقي



البنطلون الأسود الواسع (wide-leg black jeans) هو واحد من أبرز صيحات الموضة في 2025، حيث تتجه إليه الكثير من النجمات مثل كاتي هولمز وديمي لوفاتو، سواء في إطلالات صيفية أو شبه رسمية وفق موقعي "InStyle"، "Vogue".

مواقع أزياء مرموقة مثل Who What Wear تؤكد أن هذا الطراز يتميز بجاذبية الألوان الداكنة، خصوصًا الأسود المغسول، كأساس للإطلالات المونوكروم (monochrome) الأنيقة.

أما عن إطلالة هدى الكاجول



بنطلون جينز أزرق اللون التلجي يمتاز بقصة واسعة (wide-leg)، متماشية تمامًا مع ترند الـ wide-leg jeans الذي يُعد من أبرز صيحات 2025، تجمع بين الراحة والأناقة



اختيار توب أسود كت يُعزز تطبيق المونوكروم الكلاسيكي، ويضفي طابعًا عصريًا أنيقًا، وفق موقع "Vogue".