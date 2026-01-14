بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي

ظهرت بعض النجمات خلال حضورهن حفل جولدن جلوب بدورته الـ 83 بإطلالات غير موقفة وتصاميم قديمة وغير مناسبة لشكل أجسامهن.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أسوأ إطلالات النجمات في حفل جولدن جلوب 2026، وفقا لـ "فوج".

هايلي ستاينفيلد

ارتدت الممثلة الأمريكية هايلي ستاينفيلد فستان طويل باللون البيج، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

روز بيرن

أطلت الممثلة الأسترالية روز بيرن بفستان طويل "كت" مصنوع من قماش الحرير ووضعت حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أريانا جراندي

ظهرت النجمة العالمية أريانا جراندي بفستان طويل منفوش من الأسفل بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

جوليا روبرتس

اختارت النجمة الأمريكية جوليا روبرتس الظهور بفستان طويل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

بريانكا شوبرا جوناس

تألقت النجمة الهندية بريانكا شوبرا جوناس بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأزرق مصنوع من الحرير والشيفون، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

جينيفر جودوين

ارتدت النجمة الأمريكية جينيفر جودوين فستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا.

