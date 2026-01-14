فستان جريء.. كارول سماحة بإطلالة ملفتة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي

أطلت المطربة كارول سماحة بلوك جريء وملفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت كارول مرتدية فستان طويل باللون البنفسجي، بقصة الكتف الواحد، وتميز بأنه مزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين .

كما جاء تصميم الفستان مزين بتطريزات لامعة، وبشكل ضيق وانسيابي على الجسم أبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع لون الفستان وبشرتها.

واختارت كارول تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الفضي اللامع يتماشي مع تفاصيل تطريزات الفستان.

يتميز الفستان باللون البنفسجي بقدرته على الجمع بين الأناقة والجاذبية معا، إذ يمنح مرتديه حضورا لافتا.

بالإضافة إلى يناسب مختلف درجات البشرة، ويمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات الفضية، كما فعلت المطربة كارول سماحة، وفقا لموقع “verywellmind”.