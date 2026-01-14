إعلان

فستان جريء.. كارول سماحة بإطلالة ملفتة

كتب : أسماء مرسي

08:19 م 14/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كارول سماحة (3)
  • عرض 4 صورة
    كارول سماحة (2)
  • عرض 4 صورة
    كارول سماحة (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت المطربة كارول سماحة بلوك جريء وملفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت كارول مرتدية فستان طويل باللون البنفسجي، بقصة الكتف الواحد، وتميز بأنه مزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين .

كما جاء تصميم الفستان مزين بتطريزات لامعة، وبشكل ضيق وانسيابي على الجسم أبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع لون الفستان وبشرتها.

واختارت كارول تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الفضي اللامع يتماشي مع تفاصيل تطريزات الفستان.

يتميز الفستان باللون البنفسجي بقدرته على الجمع بين الأناقة والجاذبية معا، إذ يمنح مرتديه حضورا لافتا.

بالإضافة إلى يناسب مختلف درجات البشرة، ويمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات الفضية، كما فعلت المطربة كارول سماحة، وفقا لموقع “verywellmind”.

كارول سماحة إنستجرام كارول سماحة إطلالة كارول سماحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
"المهزوم من المغرب ونيجريا".. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الخروج من سباق
رياضة عربية وعالمية

"المهزوم من المغرب ونيجريا".. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الخروج من سباق
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
مسؤول إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط نظام خامنئي
شئون عربية و دولية

مسؤول إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط نظام خامنئي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور