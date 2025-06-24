إطلالة إنجي كيوان.. تصميم راقٍ وتسريحة شعر تكمل أناقتها

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة إنجي كيوان متابعيها عدة صورة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة أنيقة وجذابة

ظهرت إنجي بفستان باللون الذهبي اللامع، من تصميم مصممة الأزياء سلمى عثمان.

ويحتوي الفستان على تفاصيل مميزة وطيات في الجزء العلوي، ما يعطي مظهرا جذابا.

والجزء العلوي من الفستان على شكل حرف V عند الصدر، مما يضيف لمسة من الجرأة والأناقة.

ويتميز الفستان بأنه مزينا عند منطقة الخصر بحزام عريض مرصع بالكريستال اللامع أو الأحجار.

إكسسوارات راقية ومكياج جريء

من حيث الإكسسوارات، ارتدت إنجي مجوهرات بسيطة وأنيقة تشمل حلق وأسورة.

واعتمدت مكياجا جريئا، إذ ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بيد الميكب أرتيست نورهان عمرو.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، بواسطة مصفف الشعر أحمد منير.