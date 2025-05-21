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جمالها لافت.. كريستينا بيشكوفا بإطلالة جذابة في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

06:10 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كريستينا بيشكوفا
  • عرض 7 صورة
    كريستينا بيشكوفا
  • عرض 7 صورة
    كريستينا بيشكوفا
  • عرض 7 صورة
    كريستينا بيشكوفا
  • عرض 7 صورة
    كريستينا بيشكوفا
  • عرض 7 صورة
    كريستينا بيشكوفا
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كتبت- أسماء مرسي:

نشرت ملكة جمال العالم2024، كريستينا بيشكوفا، عدة صور جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

أطلت كريستينا مرتدية توب أبيض وجيب أسود، ونسقت أعلاه بليزر باللون الأسود.

اعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية يتناسب مع بشرتها.

كما اختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم2024 مسابقة ملكة جمال العالم لعام كريستينا بيشكوفا على إنستجرام
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