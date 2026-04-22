أكسيوس: أمريكا تنتظر ردا على شروطها من المرشد الإيراني اليوم الأربعاء



وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مصادرها، أن الولايات المتحدة تنتظر ردا على شروطها من المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي حتى اليوم الأربعاء 22 أبريل.

قال مصدر إسرائيلي لـ"أكسيوس"، إن مجتبى خامنئي من المتوقع أن يقدم رده يوم الأربعاء، بينما قال مصدر محلي في المنطقة إن المفاوضين الإيرانيين قالوا إنهم بانتظار الضوء الأخضر من المرشد الأعلى.

يشار إلى أن الأمريكيين ينتظرون من المرشد الإيراني أن يعطي تعليمات واضحة لمفاوضيه.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أنه قرر تأجيل استئناف الضربات على إيران استجابة لطلب القيادة الباكستانية بمنح مهلة من أجل صياغة الجانب الإيراني رده على المقترحات الأمريكية، رغم تصريحاته السابقة بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ولا يزال مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي جرت الجولة الأولى منها في إسلام آباد بوساطة باكستانية، دون نتيجة على خلفية التقارير عن تأجيل وصول فريق المفاوضين الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جاي دي فانس إلى باكستان في ظل الغموض بشأن الموقف الإيراني من مواصلة المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.