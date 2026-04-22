شعبة الدواجن: فائض الإنتاج يفتح أبواب التصدير والأسعار المحلية لن تتأثر

كتب : داليا الظنيني

12:46 ص 22/04/2026

أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن فتح باب التصدير للخارج لن ينعكس سلباً على الأسعار في السوق المحلية، بل على العكس تماماً، سيعمل كعامل استقرار للسوق ووسيلة لدعم الاقتصاد القومي من خلال توفير العملة الأجنبية، نافياً وجود أي تخوفات من حدوث زيادات سعرية للمواطنين.

وأوضح السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر تعيش حالياً مرحلة من الوفرة الإنتاجية، حيث تمتلك فائضاً في الدواجن يقدر بنحو 30% من إجمالي الإنتاج.

وأضاف أن هذا الفائض يمنح الدولة القدرة على التواجد في الأسواق الخارجية دون المساس باحتياجات المستهلك المصري أو التأثير على توازن العرض والطلب.

وذكر رئيس شعبة الدواجن أن هناك استراتيجية طموحة تهدف لرفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 5 ملايين دجاجة يومياً بحلول نهاية يونيو القادم، مقارنة بـ 4 ملايين دجاجة سابقاً.

وأكد أن توفير مستلزمات الأعلاف من ذرة صفراء وفول صويا، وتأمين احتياجات الكتاكيت، هما المحرك الأساسي لتعزيز الإنتاج وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن هذه الطفرة الإنتاجية لم تأتِ بمحض الصدفة، بل هي ثمرة جهود اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن التي شُكلت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة والحكومة لتجاوز عقبات الأعلاف وتحقيق التوازن المطلوب بين كميات الإنتاج ومعدلات الاستهلاك اليومي.

وفيما يخص المنافسة العالمية، أكد السيد أن نجاح المنتج المصري في اختراق الأسواق الدولية جاء نتيجة عمل مؤسسي متكامل بإشراف المهندس مصطفى الصياد، حيث تم اعتماد مزارع مصرية كمنشآت خالية من الأوبئة.

واستطرد أن الالتزام بمعايير سلامة الغذاء الدولية جعل الدواجن المصرية منافساً قوياً من حيث السعر والجودة، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

