وصف الإعلامي نشأت الديهي بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، بأنه "الحقيقة المجردة"، مشيراً إلى أن الخطاب جاء كاشفاً للوضع الراهن دون تجميل.

مواجهة الأزمات بالحقائق

وقال الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "Ten"، أن رئيس الوزراء استعرض بوضوح تأثيرات الحروب والظروف الإقليمية على الدولة، مبرزاً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة هذه التداعيات.

كما لفت إلى تحذير مدبولي الصريح من أنه في حال تفاقم الأزمات، ستضطر الدولة لاتخاذ قرارات أكثر حزماً.

لغة الأرقام والمصارحة

وأوضح أن البيان اتسم بالشمول والوعي، حيث لم يستند إلى مجرد آراء شخصية بل اعتمد على لغة الأرقام والواقع الملموس.

وأكد أن المشاهد ليس لديه "رفاهية" قبول أو رفض هذا الكلام لأنه يمثل واقعاً فرضته التحديات الراهنة، واصفاً الخطاب بأنه "بيان الواقعية في أسمى معانيها".

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وذكر أن الدكتور مدبولي مارس سياسة المكاشفة التامة، وذلك استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مصارحة المواطنين وإطلاعهم على الحقائق.

وقال: إن المسؤولية مشتركة، فالوطن ملك للجميع وليس للحكومة وحدها، مشدداً على ضرورة الصمود في ظل غياب الإشادات الخارجية، والاعتماد على الذات في مواجهة الظروف الصعبة.