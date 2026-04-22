وسيم السيسي: كتاب "أصل الأنواع" أعمق بكثير من مقولة "أصل الإنسان قرد"

كتب : داليا الظنيني

12:32 ص 22/04/2026

الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات

نفى عالم المصريات، الدكتور وسيم السيسي، الشائعة المنتشرة حول نظرية العالم "تشارلز داروين"، مؤكداً أن المقولة الرائجة بأن "أصل الإنسان قرد" هي مجرد فهم مغلوط واختزال غير دقيق لما ورد في كتابه الشهير "أصل الأنواع".

تصحيح القراءة العلمية

وقال السيسي، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، أن هذا الادعاء يفتقر إلى القراءة العلمية المتأنية، موضحاً أن الكتاب الذي يمتد لـ 884 صفحة (بترجمة د. مجدي المليجي ومراجعة د. سامح صادق) يحمل طرحاً بيولوجياً أعمق بكثير مما يتداوله العامة في الثقافة الدارجة.

نشأة متعثرة وتوجه مختلف

وأضاف عالم المصريات أن مسيرة داروين لم تكن ممهدة في بداياتها؛ فرغم انتمائه لعائلة علمية عريقة تضم والداً طبيباً وجداً متخصصاً في البيولوجيا، إلا أن تشارلز واجه إخفاقات أكاديمية في مجالي الطب والدين، لدرجة أن والده وجه له انتقاداً حاداً قائلاً إنه "لا يصلح لطب ولا دين".

رحلة "بيجل" ونقطة التحول

واختتم السيسي حديثه بالإشارة إلى أن التحول الجذري في حياة داروين بدأ عام 1829 عقب لقائه بـ "جون ستيفن"، وهو ما مهد الطريق لانطلاقه في رحلته التاريخية الشهيرة على متن السفينة "بيجل". قائلا: إن تلك الرحلة التي استغرقت خمس سنوات كانت الحجر الأساس الذي بنى عليه كافة أبحاثه اللاحقة حول تطور الكائنات الحية.

وسيم السيسي داروين أصل الأنواع

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
حكايات الناس

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
نهاد أبو القمصان عن تعديل قانون الأحوال الشخصية: البرلمان عنده حساباته
أخبار مصر

نهاد أبو القمصان عن تعديل قانون الأحوال الشخصية: البرلمان عنده حساباته
تعرف على القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم
أجنبي

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم
خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق
أخبار مصر

خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق
جدل بين سعد الهلالي وعبدالله رشدي بسبب الخلع.. والإفتاء تحسم الأمر
أخبار مصر

جدل بين سعد الهلالي وعبدالله رشدي بسبب الخلع.. والإفتاء تحسم الأمر

