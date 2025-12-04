بفستان غير تقليدي.. إيمي سمير غانم برفقة حسن الرداد في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
كتبت- أسماء مرسي:
ظهر الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء حلال فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.
ارتدت إيمي فستانا طويلا باللون البنفسجي بقصة الكب مصنوعا من خامة الساتان، ونسقت معه "شال" بنفس اللون.
واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.
ونسقت مع اللوك كلاتش فضي.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.
بينما ارتدى الفنان حسن الرداد بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.