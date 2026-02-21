إعلان

"كنت بزور قرايبي".. القبض على متهم بالتحرش بسيدة في بولاق أبوالعلا

كتب : صابر المحلاوي

01:06 ص 21/02/2026

ضبط المتهم بالتحرش بفتاة

كشفت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر إحدى السيدات من تحرش لفظي تعرضت له أثناء تواجدها لدى أحد أقاربها بدائرة قسم بولاق أبو العلا بالقاهرة.

اعترافات المتهم بالتحرش بفتاة في القاهرة

وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء بمقطع الفيديو المتداول، مؤكداً صحة الاتهامات الموجهة إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتم عرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

التحرش جريمة تحرش بولاق ابوالعلا ضبط متحرش

