كشفت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر إحدى السيدات من تحرش لفظي تعرضت له أثناء تواجدها لدى أحد أقاربها بدائرة قسم بولاق أبو العلا بالقاهرة.

اعترافات المتهم بالتحرش بفتاة في القاهرة

وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء بمقطع الفيديو المتداول، مؤكداً صحة الاتهامات الموجهة إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتم عرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.