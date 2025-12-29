أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية، أن دمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية أدى إلى توسيع نطاق المسؤوليات ورفع مستوى الاهتمام برعاية المصريين المقيمين في الخارج.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة" إلى أن هذا الاندماج شكل دفعة قوية للعمل على تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة تبسيط الإجراءات في مختلف القضايا.

وأوضح الجوهري أن الوزارة تعمل بشكل منهجي على تقديم الدعم المباشر للمصريين في الخارج، خاصة في الحالات الإنسانية الحرجة مثل حالات الترحيل أو أثناء مواجهة الأزمات في الدول المضيفة.

وأضاف أن هذا النهج الاستباقي أسفر مؤخرًا عن نتائج ملموسة، منها الإفراج عن مئات المواطنين المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا، وإعادتهم بأمان إلى أرض الوطن.

وتابع مساعد وزير الخارجية أن الدولة تتابع باستمرار أوضاع الجالية المصرية في شتى دول العالم، وتبذل جهودًا دبلوماسية وقانونية مكثفة لتأمين حمايتها في ظل الظروف المختلفة.

وأكد أن هذه الجهود ليست مجرد إجراءات فردية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع المصريين في الخارج، وتقديم الدعم المستمر لهم، مما يعكس أولوية حماية المواطن أينما كان ضمن سياسات الدولة المصرية.