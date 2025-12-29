ترامب يستقبل نتنياهو في فلوريدا (فيديو)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتو في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وبدا الاثنين بزي شبه متماثل بشئ كبير جدًا، وهما يرتديات بدلة لونها أزرق غامق ورابطة عنق حمراء.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان المرحلة التالية من خطة ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن نزع سلاح حماس، وإقامة حكم جديد في قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع الذي دُمر في أكثر من عامين من الحرب.

ووفقًا لقناة 13 الإسرائيلية، فأن نتنياهو أكد لأعضاء حكومته قبل مغادرته للولايات المتحدة، إنه يتعين على إسرائيل تقديم تنازلات كي تحصل على ما تريده.