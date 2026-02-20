إعلان

القبض على عاطل "روض الفرج" تحرش بسيدة في نص الشارع

رمضان يونس

20/02/2026

متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها حال تواجدها بأحد الشوارع بالقاهرة.

تحريات البحث الجنائي، حددت هوية القائمة على نشر مقطع الفيديو المتداول تين أنها "ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج"، وبسؤالها قررت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظياً حال تواجدها لدى أحد أقاربها بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا"، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

