كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، أن أوروبا تعاني من حالة ارتباك شديد في تعاملها مع روسيا، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعكس هذا الارتباك، حيث تتأرجح بين دعوات لفتح قنوات جديدة مع موسكو وبين تهديدات بإرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا.

وقال خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أوروبا فقدت الخيارات المنطقية في مواجهة روسيا، موضحًا أن التصريحات الأوروبية متناقضة بين الصباح والمساء، وأن الدول الغربية تحاول الحفاظ على ماء الوجه والمصالح بعد أن أُقصيت تدريجيًا عن طاولة المفاوضات.

وأضاف أن التحركات العسكرية الروسية، مثل إقلاع قاذفات استراتيجية فوق بحر بيرينج، تأتي كرد فعل طبيعي على التصعيد الغربي، مؤكدًا أن روسيا لم تستخدم إلا القليل من ترسانتها، وأن استعداداتها موجهة لمواجهة توسع الناتو، خاصة بعد انضمام فنلندا ونشر أسلحة قرب حدودها.

وتابع أن تحذير الرئيس الأوكراني زيلينسكي من عودة جنود كوريا الشمالية يأتي في سياق محاولة التقرب من الغرب واليابان، لكنه لا يغير المعادلة، مشيرًا إلى أن الأزمة الداخلية في أوكرانيا تتفاقم بسبب ملفات الفساد المرتبطة بالمساعدات، وتقارير الكونغرس الأمريكي تؤكد وجود فساد واسع في التمويلات العسكرية والاقتصادية.

وأكد "قناة" أن موقف زيلينسكي أصبح صعبًا جدًا، مع خطاب يأس متكرر يشير إلى شعوره بالتخلي عنه من الغرب، مؤكدًا أن أوروبا والولايات المتحدة تترددان في تمويل أوكرانيا من الأموال الروسية المجمدة، ما يعكس عدم وجود استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة، بينما روسيا تحافظ على موقف قوي وثابت في المفاوضات.

