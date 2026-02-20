مباريات الأمس
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري

كتب : نهي خورشيد

11:34 م 20/02/2026
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً هاماً على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية الفارس الأبيض أحمد فتوح وناصر منسي في الدقيقتين 84،90

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره زد يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

