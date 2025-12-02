أسماء أبو اليزيد بإطلالة أنيقة.. ما سر اللوك؟

5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

3 صور ومعلومات عن إطلالة داليا شوقي في أحدث إطلالتها

اختارت الفنانة أسماء أبو اليزيد الظهور بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبحسب "womanandhome"، يمنح الشعر الكيرلي كثافة طبيعية للشعر مما يجعله جذابا للأنظار، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع الفساتين والبدل الرسمية والإطلالات الكاجوال اليومية.

وارتدت أسماء فستان "كت" باللون الأبيض مزينا بنقوشات باللون الأخضر والأحمر والذهبي.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود زاد ملامح وجهها جمالا ومنح بشرتها إشراقة طبيعية.

واختارت أسماء أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بأسلوب انسيابي تتماشى مع ملامحها وفستانها.