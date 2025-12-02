إعلان

أسماء أبو اليزيد بإطلالة أنيقة.. ما سر اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

07:54 م 02/12/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الفنانة أسماء أبو اليزيد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختارت الفنانة أسماء أبو اليزيد الظهور بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبحسب "womanandhome"، يمنح الشعر الكيرلي كثافة طبيعية للشعر مما يجعله جذابا للأنظار، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع الفساتين والبدل الرسمية والإطلالات الكاجوال اليومية.

وارتدت أسماء فستان "كت" باللون الأبيض مزينا بنقوشات باللون الأخضر والأحمر والذهبي.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود زاد ملامح وجهها جمالا ومنح بشرتها إشراقة طبيعية.

واختارت أسماء أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بأسلوب انسيابي تتماشى مع ملامحها وفستانها.

الفنانة أسماء أبو اليزيد إطلالة أسماء أبو اليزيد أسماء أبو اليزيد على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض