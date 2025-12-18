تألقت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت أنابيلا هلال، فستاناً طويلاً باللون البني، الشبيهة بالجلد اللامع، تميز القستان بأنه ضيق بكتف واحد وتصميم "ألوان شولدر"، مع كشكشة جانبية وفتحة ساق جانبية طويلة.

وأكملت أنابيلا هلال إطلالتها ببعض الإكسسوارات الذهبية الناعمة، المكونة من الأساور والساعة، وارتدت حذاءً بكعب عالٍ باللون البني الداكن.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بشكل مستقيم، مع مكياج عيون بارز وأحمر شفاه بلون بيج هادئ.

وفق موقع " Harper's Bazaar"، يعتبر الجلد البني خياراً كلاسيكياً يعكس الأناقة الخالدة والتنوع، وعاد بقوة في صيحات السنوات الأخيرة كبديل أكثر دفئاً للأسود.

كما يتميزالجلد البني بالفخامة الراقية، فهو يضفي لمسة من الرقي دون أن يكون مبالغاً فيه، ويناسب الإطلالات الرسمية والكاجوال.