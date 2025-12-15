رحيل "أم الخير".. بيلا تودع النبوية الزيادي أيقونة العطاء

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إسدال الستار على مسيرة إنسانية استثنائية بوفاة السيدة النبوية الزيادي، الملقبة شعبيًا بـ"أم الخير"، والتي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عامًا، مختتمة رحلة عطاء امتدت لستة عقود كاملة وهبت خلالها حياتها وجهدها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر المتعففة، لتصبح واحدة من أبرز الشخصيات الإنسانية في تاريخ المحافظة.

حزن يجتاح الفضاء الإلكتروني

لم تكد تعلن الوفاة حتى تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء مفتوح، حيث تبارى نشطاء ورواد "فيسبوك" في تدوين كلمات الرثاء المؤثرة لوداع رائدة العمل الخيري، مستذكرين بصماتها الواضحة في كفالة الأيتام ورعاية الأرامل والمسنين طوال ستين عامًا، ومؤكدين أن غيابها يمثل فقدانًا لرمز كبير من رموز التكافل الاجتماعي في مركز بيلا.

مؤسسات باقية وأثر لا يزول

وقد تركت الراحلة إرثًا مؤسسيًا ملموسًا عبر تأسيسها "جمعية المرأة المسلمة"، التي شكلت مظلة لتمكين المرأة ودعم الأسر البسيطة، حيث نجحت من خلالها في توفير فرص عمل حقيقية للأرامل والمطلقات، فضلًا عن إنشاء دار للأيتام تولت متابعة تعليمهم ورعايتهم وصولًا إلى توفير فرص الزواج والعمل لهم، لترسخ بذلك أثرًا مستدامًا في بنية المجتمع المدني لا ينتهي برحيلها.

شهادة حفيد وموعد الوداع

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور محمود إيهاب عنز، حفيد الراحلة، أن جدته كانت مصدر إلهام للعائلة بأسرها، إذ غرست فيهم قيم العطاء دون انتظار مقابل، مؤكدًا أن إرثها الحقيقي يكمن في المبادئ التي أورثتها لمن حولها.

ومن المقرر أن يُشيع جثمان الفقيدة ظهر غد الثلاثاء من مسجد الجبانة ببيلا، ليوارى الثرى بمقابر الأسرة، بينما تستقبل العائلة العزاء في مضيفة المعداوي بالمدينة.