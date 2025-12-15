إعلان

الخارجية الأوكرانية تطالب بفرض عقوبات إضافية على روسيا

كتب-عبدالله محمود:

07:43 م 15/12/2025

وزارة الخارجية الأوكرانية

طالب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، بفرض عقوبات إضافية على روسيا واتخاذ قرار يتيح الاستخدام الكامل للأصول الروسية المجمدة.

وقال الخارجية الأوكراني، في تصريحات إعلامية، إن روسيا لا تزال تمثل تهديدا وجوديا لأوروبا ومنطقة الأطلسي، مشددًا على أهمية العمل الجماعي ضد موسكو لتقوية الأمن والسلام طويل الأمد للجميع.

وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي، أن المفاوضون الأمريكيين والاوكرانيين بحثوا استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة الإعمار.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن روسيا ستكون منفتحة على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "نعتقد أن الروس سيقبلون الضمانات الأمنية في الاتفاق النهائي".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن القرار النهائي بشأن قضية الأراضي سيكون بيد أوكرانيا.

