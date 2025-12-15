محمد رمضان: "أنا طموحي كان أليف لكن اللي واجهته حوله لطموح شرس"

أعلن الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عن استضافة النجم محمد رمضان في إحدى حلقات برنامج بودكاست "ABtalks".

وكشف محمد رمضان عن رحلته الفنية في البرومو الذي نشره أنس بوخش عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلًا: "أنا كان طموحي أليف لكن اللي واجهته حول هذا الطموح لطموح شرس".

وأضاف: "أنت بتنجح ومفيش حد بيأثر في الشارع قدك، ورغبتي في الغناء كانت مجازفة"، متابعًا: "الهجوم عليا خلى الفيديوهات بتاعتي تعمل في كوتشيلا مشاهدات ضخمة جدا بسبب المصيبة اللي حاصله".

وعن أصعب موقف واجهه في بدايته الفنية، أوضح رمضان: "اصعب كلمة اتقالت لي في بدايتي سيب التمثيل لناسه.. مافهمتهاش!".

يحل محمد رمضان ضيفًا في برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش غدًا الثلاثاء، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

تدور أحداث فيلم أسد في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

اقرأ أيضا..

النجمة شايلين وودلي سعيدة بحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر

"رفض الرد".. تفاصيل جلسة التحقيق مع حلمي عبدالباقي في نقابة الموسيقيين