يارا السكري بفستان أنيق.. سر اللوك

جاذبية الأسود.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أغرب المواقف التي تعرضت لها ملكات الجمال في 2025

أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت يارا بفستان قصير باللون الرصاصي ونسقت أسفله توب باللون الأسود وشراب طويل شفاف بنفس اللون.

وبحسب "nvgallery"، فإن ارتداء فستان باللون الرصاصي يمنح إطلالة المرأة إطلالة راقية ومظهرا هادئا دون مبالغة، كما إنه يتماشى مع اللون الأبيض والأسود والوردي والأزرق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت يارا شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود.