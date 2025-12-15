10 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الإقليمي

أصيب 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي نطاق محافظة الجيزة، اليوم الإثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث ووقوع مصابين قبل نزلة الفيوم بنحو 2 كم.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلب سيارة ميكروباص قادمة من أكتوبر اتجاه كارتة الإقليمي، مما أسفر عن تسجيل 10 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

