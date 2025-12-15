مع اقتراب موعد زفافها المنتظر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2026، خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز الأنظار خلال حصاد عام 2025 بإطلالات أنيقة ومتنوعة جمعت بين الأناقة والجرأة.

فستان أسود أنيق

تألقت جورجينا بفستان أسود ضيق أبرز قوامها الممشوق، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود مع تسريحة شعر مرفوعة، ونسّقت إطلالتها بحذاء أنيق باللون نفسه، في ظهور اتسم بالفخامة والبساطة.

فستان باللون الفيروزي

في إطلالة ساحرة، اختارت جورجينا فستانا باللون الفيروزي، مع مكياج ترابي وأحمر شفاه نيود، وزينت اللوك بمجوهرات ماسية، مكونة من خاتم وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية سوداء وساعة يد، مع شعر مرفوع وحقيبة يد بنية أضفت لمسة راقية.

فستان بقصة الكب

لفتت عارضة الأزياء الإسبانية الأنظار بفستان أسود طويل ضيق بتصميم كب وقصة انسيابية أبرزت رشاقتها، واعتمدت مكياج النيود مع التركيز على رسمة العينين، ونسقت شعرها منسدلا على الكتفين مع حذاء أسود ومجوهرات ماسية مكوّنة من كوليه وخاتم.

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ"مصراوي" قائلة إن الإطلالة أبرزت قوام جورجينا ورشاقتها، مشيرة إلى أن اختيار الحذاء الكلاسيكي كان موفقا، وأن القلادة الماسية خطفت الأنظار بتصميمها الفريد.

فستان بليزر أبيض

اختارت فستانا بصيحة البليزر باللون الأبيض، مزينا بأزرار ذهبية من الأمام، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر مرفوعة، وأكملت اللوك بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق وخاتم.

إطلالة كاجوال بكارديجان بيج

في إطلالة عصرية، ارتدت جامبسوت أبيض نسّقته مع كارديجان بيج، واعتمدت مجوهرات ناعمة من حلق وخاتم، لتجمع بين الجرأة والأناقة.

فستان وردي ناعم

ظهرت بفستان وردي قصير بتصميم "كت" مكشوف عند منطقة الصدر، مع مكياج ناعم وشعر ويفي منسدل على الكتفين، في إطلالة أنثوية رقيقة.

عباءة وحجاب بإطلالة محتشمة

أطلت جورجينا بعباءة طويلة باللون البيج بقصة واسعة، نسقتها مع حجاب بني ومكياج هادئ يتناسب مع إطلالتها البسيطة.

اقرا أيضا:

حصاد 2025.. أجرأ 8 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء في المهرجانات

"تصميم عشوائي": ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر

فساتين تخطف الأنظار.. أجمل إطلالات النجمات في جوائز الموضة 2025

20 صورة لـ أجرأ إطلالات عارضات الأزياء في 2025

خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. من هي عارضة الأزياء رهف الحربي؟



