رحمة حسن تتألق بالأحمر الناري.. كيف نسقت إطلالتها؟

أطلت الفنانة رحمة حسن بإطلالة ناعمة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت رحمة فستان بليزر باللون الأحمر الناري بأزرار باللون الذهبي من الأمام يتناسب مع قوامها ولون بشرتها.

ووفقا لـ "instyle"، تجمع صيحة الفستان البليزر بين البليزر العملي والفستان، ما يمنح المرأة إطلالة راقية وجذابة، وبالإضافة إلى ذلك فهو مناسب مناسب للعمل والمناسبات غير الرسمية.

واعتمدت رحمة مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت رحمة شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.