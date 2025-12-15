ميرنا جميل بإطلالة شتوية ناعمة.. كيف نسقتها؟

أطلت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرنا بـ بلوفر شتوي باللون البيج ونسقت مع إطلالتها جيب باللون الأخضر الفاتح.

وفقا لـ "harpersbazaar"، يتماشى اللون البيج مع الأبيض والوردي والأسود والبني والكحلي، كما إنه يمنح مرتديه إطلالة راقية وهادئة بدون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ميرنا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.