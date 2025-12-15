إعلان

ميرنا جميل بإطلالة شتوية ناعمة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

02:34 م 15/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل (3)
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل (5)
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل (1)
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل (4)
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرنا بـ بلوفر شتوي باللون البيج ونسقت مع إطلالتها جيب باللون الأخضر الفاتح.

وفقا لـ "harpersbazaar"، يتماشى اللون البيج مع الأبيض والوردي والأسود والبني والكحلي، كما إنه يمنح مرتديه إطلالة راقية وهادئة بدون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ميرنا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.

ميرنا جميل إنستجرام اللون البيج اللون الأخضر الفاتح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق