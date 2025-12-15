اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟

تشهد مصر نشاطًا متسارعًا في ملف الغاز الطبيعي، مدفوعًا بسلسلة من الاكتشافات الجديدة وخطط حكومية لرفع معدلات الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه التطورات تقرّب البلاد فعليًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وتعمل الحكومة على تعزيز إنتاج الغاز ليصل إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، بما يسمح بتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة خلال فترات الذروة.

ويأتي هذا التوجه مدعومًا بنتائج إيجابية حققتها برامج الاستكشاف خلال عامي 2024 و2025، والتي أسهمت في توسيع المخزون الوطني من الغاز وتسريع تنمية عدد من الحقول القائمة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين، أن ما تشهده مصر حاليًا من اكتشافات غازية يمثل مؤشرًا إيجابيًا ومهمًا، لكنه يحذر في الوقت نفسه من الخلط بين مفهوم "الاكتشاف" ومرحلة "الإنتاج الفعلي".

وأوضح أن الاكتشاف هو مجرد خطوة أولى في سلسلة طويلة تبدأ بالمسح والتنقيب، ثم التقييم، فالتنمية، وصولًا إلى الاستخراج وتحديد حجم الاحتياطي المؤكد القابل للإنتاج اقتصاديًا.

وأشار عرفات إلى أن كثيرًا من الاكتشافات تكون واعدة على الورق، لكن الحكم الحقيقي عليها لا يتم إلا بعد دخولها حيز الإنتاج واستقرار معدلات الضخ، لافتًا إلى أن الحديث عن الاكتفاء الذاتي "قولًا واحدًا" لا يزال سابقًا لأوانه، لأن الاكتفاء يرتبط بقدرة الحقول على توفير كميات منتظمة ومستدامة تغطي الاستهلاك المحلي، وليس بمجرد الإعلان عن كشوف جديدة.

29 كشفا جديدا للغاز خلال عامين

وخلال العامين الماضيين، نجحت وزارة البترول في استكمال 29 كشفًا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، إلى جانب حفر 3 آبار جديدة في البحر المتوسط والدلتا، ما أضاف نحو 1.85 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى الاحتياطيات القابلة للاستخراج. كما جرى توقيع 6 اتفاقيات استثمارية بإجمالي 479 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 14.5 مليون دولار، مع إسناد 9 قطاعات بحثية جديدة، وهو ما عزز النشاط الاستكشافي وفتح آفاقًا أوسع لتطوير الحقول.

وفي البحر المتوسط، دخل بئرا “ظهر 6” و“ظهر 9” مرحلة الإنتاج بإجمالي 135 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، ما أسهم مباشرة في دعم القدرة الإنتاجية وتغطية جزء من الطلب المحلي، في إطار استغلال البحر المتوسط كمصدر رئيسي للطاقة سواء للسوق المحلية أو لخطط التصدير المستقبلية.

أما في منطقة غرب الدلتا العميق، فقد حققت المرحلتان العاشرة والحادية عشرة لتنمية وإنتاج الغاز نتائج لافتة، بإنتاج 305 ملايين قدم مكعبة غاز يوميًا، إلى جانب 3600 برميل متكثفات بترولية، وهو ما ساعد في تعويض التناقص الطبيعي لبعض الآبار القديمة وتعزيز استدامة الإنتاج من الطبقات العميقة.

وفي حقل ريفين، أضاف بئران جديدان نحو 140 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، في خطوة تعكس توسع قاعدة الإنتاج البحري وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الغازية في شرق المتوسط. وعلى الجانب البري، شهدت حقول خالدة في الصحراء الغربية دخول البئر الاستكشافي جنوب “Nut1” مرحلة الإنتاج بطاقة 50 مليون قدم مكعبة يوميًا، بينما بلغ إنتاج الكشف الجديد لشركة خالدة 36 مليون قدم مكعبة يوميًا، إضافة إلى إنتاج البئرين SHAI-3X وWD 33J-1X نحو 23 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا وأكثر من 3550 برميل بترول خام، ما يبرز العائد الاقتصادي الكبير لهذه الاكتشافات.

وفي الدلتا البرية، بدأ الإنتاج من البئرين الاستكشافيين شمال سيدي غازي 9-1 وسلمى دلتا-6 بمعدل 19 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، إلى جانب دخول البئر BED 15-31 بمنطقة بدر-15 مرحلة الإنتاج بطاقة 16 مليون قدم مكعبة يوميًا، فيما سجل كشف “شمال البسنت” إنتاج 10 ملايين قدم مكعبة يوميًا، وهو ما يعكس استمرار النتائج الإيجابية لعمليات الحفر في دلتا النيل.

توسع الشركات العالمية للتنقيب في مصر

وعلى مستوى الشركات العالمية، أضافت إكسون موبيل كشف “نفرتاري 1”، بينما أدخلت شركة بي بي البريطانية الكشفين “كينج مريوط” و“فيوم” إلى الإنتاج، بما يعزز التنوع الجغرافي للاكتشافات ويقوي المخزون الوطني. كما تدعم هذه التطورات خطط استثمارية كبرى، أبرزها اعتزام شركة إيني الإيطالية ضخ 8 مليارات دولار لحفر نحو 200 بئر غاز وبترول، واستثمارات مرتقبة بقيمة 5 مليارات دولار من بي بي، و3.8 مليار دولار من أركيوس إنرجي الإماراتية، إلى جانب توسعات لشركتي شل وأباتشي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج لاستقرار الإنتاج

وأكد الدكتور حسام عرفات على أن هذه الأرقام تعكس فرصة حقيقية لمصر، لكنها لا تعني بالضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المدى القصير، موضحًا أن الفيصل هو سرعة تنمية الاكتشافات ودخولها مرحلة الإنتاج المستقر.

ويشير إلى أن الاكتشافات الحالية قد تسهم في تخفيف الضغط خلال فصول الذروة، ومنها فصل الصيف، لكنها لن تحسم ملف الاكتفاء الذاتي إلا إذا اقترنت بخطة واضحة لتعظيم الإنتاج المحلي وضمان استدامته على المدى المتوسط.

