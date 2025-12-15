أستراليا ترد على نتنياهو: لا علاقة بين الاعتراف بفلسطين وهجوم سيدني

رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ربط نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والهجوم على فعالية يهودية في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية أمس الأحد.

وعندما سُئل ألبانيز خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية عما إذا كان يرى صلة بين ذلك العمل والهجوم الإرهابي على شاطئ بوندي، أجاب: "لا، لا أرى ذلك"، وفقًا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "وبشكل ساحق، يعترف معظم العالم بحل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل للمضي قدمًا في الشرق الأوسط".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن دوره "في هذا الوقت هو توحيد الأمة وتعزيز الوحدة" وأن الإرهابيين يسعون "لتقسيمنا كأمة، ولزرع الفتنة بين الأستراليين".

وتابع: "علينا أن نتضامن مع أفراد الجالية اليهودية الذين يمرون بفترة عصيبة للغاية، ليس فقط أولئك الذين فقدوا أحباءهم وأصدقاءهم، بل كل فرد من أفراد الجالية اليهودية في أستراليا".