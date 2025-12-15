إعلان

تفاصيل تعرض ياسمينا المصري للتحرش

كتب : مصطفى حمزة

02:14 م 15/12/2025
دخلت الفنانة ياسمينا المصري، قوائم الأكثر بحثا في موقع "جوجل"، وذلك بعد إحالة المتهم بالتحرش بها إلى محكمة الجنايات.

وتقدمت ياسمينا المصري ببلاغ رسمي إلى شرطة النزهة، واتهمت شخص عاطل، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعرض عليها صورًا مخلة، أثناء سيرها في الشارع.

وقامت الجهات الأمنية، بضبط المشكو في حقه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تمت إحالته إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش بالفنانة.

وشاركت الفنانة ياسمينا المصري، من مسلسلات عديدة، منها: "أبو البنات"، "الرحايا"، "يا أنا يا إنتي"، "ابن ليل"، و"سقوط حر".

