ريم سامي بفستان جريء.. إليك تفاصيل اللوك

ظهرت الفنانة ريم سامي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت ريم فستان طويل باللون الفضي اللامع بصيحة الظهر المكشوف ونسقت معه جاكيت قصير بنفس اللون، من تصميم "Dalmar".

واختارت ريم أن يكون مكياجها ترابيا، حيث اعتمدت أحمر شفاه وآي شادو بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست سلمى شريف.

وتسريحة الشعر اختارت ريم أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر ملاك سامي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي بنفس اللون، وزينت إطلالتها بأقراط طويلة.