إعلان

نادين نجيم بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

03:21 م 15/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نادين نجيم (3)
  • عرض 3 صورة
    نادين نجيم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نادين بـ بليزر باللون البيج ونسقت معه شراب طويل باللون الأبيض شفاف مصنوع من الدانتيل.

وفقا لـ "فوج"، قماش الدانتيل باللون الأبيض مع البيج يمنح مرتديه إطلالة ناعمة ومظهرا أنيقا وعصريا،

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت ناين شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

نادين نسيب نجيم إطلالة جريئة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء