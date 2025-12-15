نادين نجيم بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟
كتب : شيماء مرسي
تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت نادين بـ بليزر باللون البيج ونسقت معه شراب طويل باللون الأبيض شفاف مصنوع من الدانتيل.
وفقا لـ "فوج"، قماش الدانتيل باللون الأبيض مع البيج يمنح مرتديه إطلالة ناعمة ومظهرا أنيقا وعصريا،
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
وتركت ناين شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.