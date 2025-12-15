وزير التعليم العالي والمحافظ يتفقدان مجمع المعاهد العليا ببني سويف

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مجمع المعاهد العليا ببني سويف، يرافقه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والمهندس نادر يوسف رئيس مجلس إدارة مجمع المعاهد العليا ببني سويف.

افتتح الوزير قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع المعاهد العليا ببني سويف، معربًا عن سعادته بتواجده على أرض محافظة بني سويف، ومشيدًا بما شهدته المحافظة من طفرة تنموية واضحة في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع التعليم العالي، مثمنًا الجهود المبذولة داخل قطاع المعاهد، في إطار عمل قطاع التعليم بالوزارة، لتطوير منظومة التعليم وفقًا لمبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وخلال لقاء موسع مع أعضاء هيئة التدريس، أكد "عاشور"، أن منظومة التعليم العالي بالمعاهد تضم نحو 180 معهدًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي ما يقرب من مليون طالب، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بأهمية الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المعاهد، وهو ما انعكس في إيلاء هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على ضمان تكافؤ جودة البرامج الدراسية المقدمة بالمعاهد مع مثيلاتها في الجامعات، بما يحقق مخرجات تعليمية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

من جانبه، رحب الدكتور محمد هاني، بالدكتور أيمن عاشور، على أرض محافظة بني سويف، مشيدًا بتنوع مؤسسات التعليم الجامعي بالمحافظة، والتي تضم الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يتماشى مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذا التنوع يعزز توفير فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات الشباب، وتدعم التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأضاف محافظ بني سويف أن المحافظة تتميز بعنصرها البشري القادر على الإبداع والعطاء، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتطوير هذا العنصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تتوافر بها المناطق الصناعية وفرص العمل، مثمنًا جهود وزارة التعليم العالي في دعم منظومة التعليم بالمحافظة والمساهمة في تأهيل الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويعزز التنمية الاقتصادية.

من جانبه، وجه الدكتور جودة غانم، الشكر للدكتور أيمن عاشور، على ما تحقق من نهضة ملموسة في قطاع المعاهد، مؤكدًا أن انعقاد مجلس شؤون المعاهد خارج مقر الوزارة لأول مرة يمثل تقليدًا جديدًا يهدف إلى التقييم الميداني لإمكانات المعاهد وأدائها، وإبراز قدراتها المادية والبشرية، وتعزيز دورها الأكاديمي، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي تحققت، وخصوصًا على أرض محافظة بني سويف.

ورحب نادر يوسف بالوزير والمحافظ، مؤكدًا أن مجمع المعاهد العليا يضع تقديم مادة علمية متميزة على رأس أولوياته، بهدف تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل ومجهزين بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر، موضحًا أن المجمع يعتمد على كوادر علمية متخصصة وذات خبرة، ويتميز بوجود معامل متطورة، إلى جانب حرصه على تدريب الطلاب عمليًا في المستشفيات الجامعية ببني سويف، لضمان دمج الجانب النظري بالجانب العملي؛ بما يرفع مستوى التعليم ويعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير أقسام حديثي الولادة، وأقسام الأطفال، وكذلك طوارئ والحالات الحرجة بالمعهد التكنولوجي للتمريض بمجمع المعاهد العليا، للاطلاع على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات.

كما تفقد الوزير معامل التعليم العملي بالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية، والتي شملت معامل الكيمياء والمختبرات، ومعمل البصريات، ومعمل الأسنان، مشيدًا بمستوى تجهيزات المعاهد، ومؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مجهزة بأحدث التجهيزات العلمية والتقنية، بما يعزز الخبرات العملية للطلاب ويرفع من كفاءتهم ويجهزهم لمتطلبات سوق العمل.

