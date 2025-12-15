تعاون أوكراني ألماني لتصنيع مسيرات قتالية أوكرانية في ألمانيا

برلين- (د ب أ)

تعتزم أوكرانيا التكليف بإنتاج طائرات مسيرة قتالية من تطويرها الخاص بأعداد صناعية في ألمانيا.

وخلال المنتدى الاقتصادي الألماني-الأوكراني في برلين، أفادت شركة تصنيع الطائرات الأوكرانية "فرونتلاين روبوتيكس" وشركة "كوانتام سيستمز" الألمانية للأسلحة بأن الإنتاج يتم بتكليف من وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف.

وتحدث ماتياس لينا مدير شركة المحاصة "كوانتام فرونتلاين انداستريز" عن إنتاج عشرات الآلاف من الطائرات المسيرة سنويًا، وبحجم استثماري يصل إلى مئات الملايين من اليوروهات. وسيتم إنتاج الطائرة المسيرة "لينزا" المخصصة للخدمات اللوجيستية، والتي تم اختبارها في ساحة المعارك، وكذلك مسيرة الاستطلاع "زوم" وقاذفة القنابل والرشاشات "بوريا" التي يتمّ التحكم بها عن بُعد.

ويأتي هذا التعاون ضمن مبادرة الحكومة الأوكرانية "بيلد ويذ أوكرين" حيث تسعى كييف إلى جلب إنتاج شركات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه نقل جزء من الإنتاج العسكري الأوكراني إلى الخارج الأوروبي الآمن.

ومن المتوقع أن يحضر المنتدى الاقتصادي في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم الإثنين كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.