شهد عام 2025 مجموعة من الإطلالات الجريئة للفنانة هيفاء وهبي، التي لطالما اشتهرت بإطلالاتها اللافتة والمثيرة للجدل.

خلال العام، تألقت هيفاء بمجموعة من الفساتين التي جمعت بين الجرأة والفخامة، ولفتت الأنظار في كل ظهور لها:

فستان نبيتي

ظهرت هيفاء بفستان نبيتي من الجلد اللامع من تصميم جورج شمعون، بقصة ضيقة على الجسم وظهر مكشوف، ما أظهر قوامها بشكل لافت.

اعتمدت مكياجا قويا مع أحمر شفاه أحمر ناري من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم فاخر.

فستان وردي قصير

أثارت هيفاء الجدل بفستان قصير فوق الركبة باللون الوردي مصنوع من التل، نسقت معه حذاء طويل بنفس اللون ونظارة شمسية، مع مكياج وردي يكمّل الحيوية والجرأة في الإطلالة.

فستان أسود

تألقت هيفاء بإطلالة جلدية أنيقة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود بقصة "الكب" وضيق على الجسم من تصميم علامة الأزياء اللبنانية "كارولين لانج"، ونسقت معه قفازات بنفس اللون.

اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بواسطة صالون "L’ATELIER DE COIFFURE"، فيما جاء مكياجها ترابيًا مع التركيز على العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل.

فستان بني

اختارت هيفاء فستانا طويلا باللون البني الداكن بصيحة "الأوف شولدر" مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت مع اللوك حقيبة باللون المينت جرين لإضافة لمسة فاخرة.

جامبسوت شفاف

أطلت هيفاء بفستان جامبسوت شفاف باللون الأسود مزين بتطريزات لامعة وترتر، تصميمه جاء جريئا مع فتحات عند الصدر مزينة بأربطة، وأكتاف مكشوفة وأكمام طويلة شفافة، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الجرأة.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود مع التركيز على العيون، وتركت شعرها منسدلا على كتفها بطريقة عفوية.

فستان باللونين الأسود والأخضر

أطلت بفستان طويل يمزج بين اللونين الأخضر والأسود، بقصة "الكب" وفتحة ساق جريئة، نسقت معه حذاء أسود ومجوهرات مكونة من قلادة وحلق وأسورة، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بشكل عفوي.

فستان أسود شفاف

وبإطلالة أخرى ملفتة، ارتدت هيفاء فستانا طويلا أسود بصيحة "الأوف شولدر" وبتصميم شفاف دون بطانة من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد وتنسيق الاستايلست خليل زين، مع مكياج قوي وأحمر شفاه أحمر ناري بواسطة خبيرة التجميل دانيا كامل، ونسقت مع الفستان حذاء بنفس اللون لإكمال اللوك الجريء.

اقرأ أيضا:

أجرأ إطلالات المشاهير في حفل توزيع جوائز الموضة 2025

فساتين تخطف الأنظار.. أجمل إطلالات النجمات في جوائز الموضة 2025

كارثية وغير موفقة.. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

16 صورة لـ نجمات ظهرن بفساتين شفافة ودون بطانة في مهرجان البحر الأحمر