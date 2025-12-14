أكد الإعلامي عمرو أديب أن قضية أرض نادي الزمالك قد تجاوزت الإطار الرياضي لتصبح قضية أموال عامة، وذلك في أعقاب البيان التفصيلي للنيابة العامة.

وقال في برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "لم تعد القضية لها علاقة بأهلاوي أو زملكاوي، نحن نتحدث عن مؤسسة رياضية مملوكة للدولة، ونحن الآن بصدد التصدي لشبهات إهدار المال العام".

وأشار أديب إلى أن بيان النيابة ناقش ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، أن الأرض المخصصة للنادي منذ 2003 وشُغلت أكثر من مرة، مع إمهال أخير لمدة عامين تنتهي في أبريل 2024، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ 2%.

وأكمل: "ثانيًا، أن النادي قام ببيع أجزاء من مباني لم تُنشأ بعد لجهات رسمية أموالها عامة، واستلم نظيرها نحو 780 مليون جنيه.

وأضاف: "ثالثًا، أن النيابة ندبت لجنة من خبراء الإدارة والكسب غير المشروع لفحص هذه الوقائع".

وتابع مقدم "الحكاية": "الواقع يقول إن أرض أكتوبر قد انتهت.. مافيش أرض أكتوبر تاني".

وأكد أن التحدي الأكبر الآن يتمثل في مصير الأموال التي دفعتها جهات عامة وبنوك كبيرة مقابل وحدات في مشروع متوقف، مما يعني تجميد ما يقرب من ثلاثة أرباع المليار جنيه.

وأضاف أديب أن السيناريو الأسوأ هو تدهور الوضع الإداري للنادي، متوقعًا: "نحن قاب قوسين أو أدنى من انهيار إداري في نادي الزمالك"، قد ينتهي باستقالة جماعية للمجلس الحالي والدعوة لانتخابات جديدة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وتابع: "نحتاج إلى حكمة وسرعة.. يجب أن يتعاون مجلس إدارة النادي مع الجهة الإدارية العليا، وهي وزارة الشباب والرياضة".

وأكد أن الحل الآن يكمن في البحث الجاد عن أرض بديلة بشكل عاجل لإنقاذ المؤسسة الرياضية من الانهيار، محملاً مجلس الإدارة الحالي جزءًا من المسؤولية عن تراكم الأخطاء على مدى 20 عامًا.