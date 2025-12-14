حصاد 2025.. أجرأ 8 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء في المهرجانات

ظهرت الفنانة ميرنا جميل، بإطلالة شتوية أنيقة وناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت ميرنا جميل كنزة صوفية قصيرة باللون البيج أو الرمادي الفاتح، بقصة تكشف الكتفين مع حمالات رفيعة.

ونسقت الكنزة مع تنورة باللون الأخضر الزيتوني، مزينة بتفاصيل من الدانتيل الأسود الشفاف عند الحافة.

وأكملت مظهرها بأقراط دائرية ذهبية كبيرة وأساور بنية على معصمها، وشعر طويل منسدل بتموجات خفيفة.

ووفق "Harper's Bazaar"، فإن قماش الصوف في عالم الموضة من الخامات الأساسية والمرغوبة في صناعة الأزياء، خاصة في الأجواء الباردة.