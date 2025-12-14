إعلان

ميرنا جميل بإطلالة كاجول.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : نرمين ضيف الله

07:18 م 14/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل في ظهور جديد (2)
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل على انستجرام
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل على انستجرام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة ميرنا جميل، بإطلالة شتوية أنيقة وناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت ميرنا جميل كنزة صوفية قصيرة باللون البيج أو الرمادي الفاتح، بقصة تكشف الكتفين مع حمالات رفيعة.

ونسقت الكنزة مع تنورة باللون الأخضر الزيتوني، مزينة بتفاصيل من الدانتيل الأسود الشفاف عند الحافة.

وأكملت مظهرها بأقراط دائرية ذهبية كبيرة وأساور بنية على معصمها، وشعر طويل منسدل بتموجات خفيفة.

ووفق "Harper's Bazaar"، فإن قماش الصوف في عالم الموضة من الخامات الأساسية والمرغوبة في صناعة الأزياء، خاصة في الأجواء الباردة.

ميرنا جميل ميرنا جميل بإطلالة كاجول موضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة