إعلان

الأسود يليق بها.. ريم سامي بإطلالة جريئة

كتب : نرمين ضيف الله

07:40 م 14/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة ريم سامي (4)
  • عرض 3 صورة
    الفنانة ريم سامي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة ريم سامي الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود، وتميز بقصة ضيقة أبرزت قوامها، الجزء العلوي من قماش الكريب، بينما جاء الجزء السفلي شفافاً ومصنوعاً من خامة الدانتيل الأسود الفاخر.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية فاخرة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان الترابية، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة.

ووفق مجلات الموضة "World Collective" و "W Magazine"، فإن اللون الأسود يرمز إلى القوة والثقة والسيطرة، أما الدانتيل يدل على النعومة وغالباً ما يُستخدم في فساتين الزفاف والسهرات.

ريم سامي بإطلالة جريئة وضة يم سامي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة