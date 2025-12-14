خطفت الفنانة ريم سامي الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود، وتميز بقصة ضيقة أبرزت قوامها، الجزء العلوي من قماش الكريب، بينما جاء الجزء السفلي شفافاً ومصنوعاً من خامة الدانتيل الأسود الفاخر.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية فاخرة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان الترابية، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة.

ووفق مجلات الموضة "World Collective" و "W Magazine"، فإن اللون الأسود يرمز إلى القوة والثقة والسيطرة، أما الدانتيل يدل على النعومة وغالباً ما يُستخدم في فساتين الزفاف والسهرات.