خلال فعاليات أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، لفتت العديد من النجمات الأنظار بإطلالات جذابة وأنيقة، لكن بعضهن ظهرن بفساتين غير موفقة.

وفيما يلي أسوأ الإطلالات وفق ما ذكره ناقدا الموضة إيلي حنا وحايك شاهين عبر صفحاتهما على "إنستجرام".

نور الغندور

أشار ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إلى أن إطلالة الفنانة نور الغندور تُشبه ملابس النوم، لكنه أشاد بجرأتها في الابتعاد عن الفساتين اللامعة التقليدية التي تسيطر على السجادة الحمراء.

وأوضح أن تصميم الأكمام كان يحتاج تعديلا، بالإضافة إلى أن تسريحة الشعر لم تكن موفقة.

ياسمين صبري

انتقد حنا الفستان الذي ارتدته ياسمين صبري، مؤكدا أنه لم يكن موفقا مقارنة بإطلالاتها السابقة الأكثر أناقة، والمجوهرات لم تتناسب مع لون الفستان، ورغم محاولتها تقديم إطلالة مختلفة، إلا أنه اعتبر أن التجربة لم تنجح هذه المرة.

ليلى علوي

من جانبه، علق ناقد الموضة حايك شاهين على إطلالة ليلى علوي، قائلا إن محاولتها الظهور بأسلوب كلاسيكي كانت واضحة بشكل عام، إلا أن مشكلته الدائمة معها تكمن في منطقة الخصر التي لا تُبرزها بالشكل الصحيح.

أسيل عمران

وصف "شاهين" الجزء السفلي من فستان الفنانة أسيل عمران بأنه "كارثي"، مشيرا إلى أنه كان سيبدو أفضل لو جاء بلون واحد وقصة مختلفة.

صبا مبارك

قال شاهين إن صبا مبارك عادة ما تختار إطلالات مميزة وتنجح في لفت الأنظار، لكن فستانها هذا العام لم يكن واضح أو مفهوم؛ فلم يظهر كفستان كلاسيكي ولا كان ملفتا، كما أنه افتقر لعنصر الجاذبية، خاصة في الجزء العلوي الذي وصفه بأنه بدا "فقيرا جدا".

أروى جودة

أما بالنسبة لإطلالة أروى جودة، أوضح ناقد الموضة اللبناني أن اختيارها للّون الفاتح موفقا، خاصة بعدما احتفلت بزفافها قبل أيام، إلا أنه رأى أنه يناسب نجمات أكبر سنا مثل إلهام شاهين أو ليلى علوي، إذ بدا وكأنه أضاف لها عمرا.

