وصلة تعذيب انتهت بالموت.. نهاية مأساوية لطفلة على يد والدها بكفر الشيخ

تحوّل منزل في محافظة كفر الشيخ إلى مسرح مأساوي، بعدما أنهى أب حياة ابنته البالغة من العمر 12 عامًا، طالبة بالصف السادس الابتدائي، بضرب مبرح لم تستطع الطفلة النجاة منه، إصابات بالغة أدخلتها المستشفى منذ قرابة الشهر، لكنها فارقت الحياة، مساء اليوم، متأثرة بما تعرضت له، لتترك وراءها صدمة عميقة في نفوس أهالي المنطقة الذين تابعوا تفاصيل الواقعة بذهول وحزن.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا عاجلًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بمصرع الطالبة بعد اعتداء والدها عليها بشكل مبرح.

على الفور، جرى نقل الطالبة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تبين إصابتها البالغة بموت خلايا المخ، فتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أنها لم تصمد وتوفيت مساء اليوم متأثرة بإصابتها.

وفي سياق التحقيق، تمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط الأب فور وقوع الحادث، وعُرض على جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة على الفور. ومع وفاة الطالبة، جرى استكمال المحضر، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذه الحادثة المأساوية أثارت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة كفر الشيخ، الذين يتابعون تفاصيل الواقعة مع الجهات المعنية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأب.