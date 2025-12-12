خطفت النجمات والمشاهير وعارضات الأزياء الأنظار بإطلالتهن الجريئة والغير تقليدية خلال حضورهن حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2025 في لندن.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أجرأ إطلالات المشاهير في حفل توزيع جوائز الموضة 2025، وفقا لـ "فوج".

أليكس كونساني

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية أليكس كونساني بفستان جريء باللون الأسود مزينا بنقوشات باللون الأحمر، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

آشلي جراهام

ارتدت عارضة الأزياء الأمريكية آشلي جراهام فستان طويل "كت" مكشوف عند منطقة الصدر، وبفتح ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إميلي راتاجكوسكي

تألقت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية إميلي راتاجكوسكي بفستان قصير باللون الأزرق مصنوع من قماش المخمل، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ياسمين فينالدوم

اختارت عارضة الأزياء الهولندية ياسمين فينالدوم الظهور بفستان طويل شفاف باللون البيج، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ليلي رولاند

ظهرت عارضة الأزياء والأنفلونسر البريطانية ليلي رولاند بفستان قصير باللون الأسود مصنوع من التل يشبه "ملابس النوم" ونسقت مع إطلالتها معطف فرو وحذاء بنفس لون الفستان.

بياتريس لاوس

ظهرت المغنية والكاتبة البريطانية بياتريس لاوس فستان قصير باللون الأخضر الفاتح مكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون البني، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

بينك بانثرز

ارتدت المغنية والكاتبة البريطانية بينك بانثرز بـ كروب توب "كاروهات" وجيب طويل بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البني، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ريتا أورا

ظهرت الممثلة البريطانية ريتا أورا بفستان طويل مكشوف عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

اقرأ أيضًا:

مشروبات تقوي المناعة وتمنع الرشح في الشتاء.. قاوم نزلات البرد

من الماء إلى النوم.. 6 عادات تدمر الإكسسوارات الإستانلس

حب تحت الأنقاض.. فتاة تتزوج جنديا أنقذها قبل 17 عاما من زلزال

فوائد غسل الوجه بالماء البارد في الشتاء.. لن تتوقعها

6 أطعمة تمنح الجسم الدفء في أيام البرد.. احرص على تناولها





