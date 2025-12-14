الأبيض يليق بها.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة منى زكي

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار بإطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

تفاصيل الإطلالة

وأطلت نيللي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود، يتميز بأنه شفاف من الأسفل ومزينا بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت نيللي تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

ناقد موضة يعلق

وعلق ناقد الموضة هايك شاهين في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام على إطلالتها قائلا: "القماش رائع والألوان جذابة، لكن التصميم يبدو وكأنه عشوائي وغير دقيق".

وأضاف شاهين: "القماش يحتوي على العديد من الألوان والزخارف، لذا كان من الضروري أن يكون التصميم أكثر دقة في تنفيذه".

وتابع: "كان يجب التركيز على إبراز الخصر والجسم بطريقة أجمل وأكثر تنسيقا".

وأشار: "التنسيق بشكل عام جيدا وبدون مبالغة، وقيم الإطلالة بـ 7 من 10".

