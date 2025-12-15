قادة أوروبا: نقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين السلام في أوكرانيا

رحب قادة الاتحاد الأوروبي، بالتقدم الكبير الذي حققته جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى سلام في أوكرانيا.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنهم اقترحوا تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين السلام في أوكرانيا.

وتعهد قادة الاتحاد الأوروبي، بتقديم ضمانات أمنية قوية وتدابير دعم للتعافي الاقتصادي لأوكرانيا في إطار اتفاق إنهاء الحرب، مؤكدين دعمهم على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.

وطالب قادة الاتحاد الأوروبي، من روسيا أن تظهر استعدادها للعمل من أجل إحلال سلام دائم من خلال الموافقة على خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، على ضرورة فرض عقوبات إضافية على روسيا واتخاذ قرار يتيح الاستخدام الكامل للأصول الروسية المجمدة.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن روسيا لا تزال تمثل تهديدا وجوديا لأوروبا ومنطقة الأطلسي.

ونوه أندريه سيبيها، على أهمية العمل الجماعي ضد موسكو لتقوية الأمن والسلام طويل الأمد للجميع.

ومن جانبه، حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة على أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن استخدام الأصول السيادية الروسية المجمّدة.