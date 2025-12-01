إعلان

"مكياج ناعم واكسسوارات بسيطة".. معلومات عن إطلالة هدى الإتربي

كتب : شيماء مرسي

10:36 ص 01/12/2025

هدى الإتربي

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت هدى مرتدية فستان باللون البني من قماش المخمل ومن الأسفل باللونين الأسود والذهبي من تصميم "fendi".

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، بواسطة الميكب أرتيست "شربل حاصباني".

كما اختارت هدى أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة، بواسطة مصفف الشعر "سيباستيان اسكندر".

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بكعب عالي باللون البيج.

