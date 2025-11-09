"كأميرات ديزني".. صور ومعلومات عن إطلالة نجوى كرم الوردية

تالقت المطربة نجوى كرم، بإطلالة أنيقة مثل "باربي" وذلك خلال عدة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت نجوى مرتدية فستان باللون الوردي بقصة "كب" كالأميرات مثل أميرات ديزني، مما أبرز جمال وقوام جسمها.

الفستان جاء بتصميم كورسيه ضيق من دون أكمام يبرز رشاقتها وجسمها الممشوق وبقصة قلب عند منطقة الصدر.

مع ياقة ورد عريضة من عند الخصر، ويمتد نحو الأرض بتفاصيل واسعة.

معلومات عن الإطلالة:

تصميم الفستان:

الفستان الوردي من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، وتنسيق الاستايلست "جورج شمعون".

المكياج:

وطبقت مكياجاً قوياً يرتكز على الألوان الترابية الناعمة مع هايلايتر بارز وأحمر شفاه باللون الوردي الامع.

والمكياج من إبداع خبيرة التجميل "نجاة بسام فتوح".

الشعر:

كما تركت نجوى كرم شعرها الكستنائي الطويل ينسدل على ظهرها بحركة ويفي ناعمة؛ بواسطة المصفف اللبناني "شانت تافيتيان".

المجوهرات:

وأكملت اللمسات الأخيرة باختيار مجوهرات رقيقة مكونة من قلادة ناعمة مع أقراط متدلية وأساور متعددة الاشكال، وهو ما أضاف لمسة من الفخامة والاناقة إلى ظهورها النهائية المليء بالأنوثة والجمال.