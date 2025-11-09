سحر اللون البني.. 5 صور ومعلومات عن لوك هند عبد الحليم

لفتت الفنانة هند عبد الحليم الأنظار بإطلالة عصرية وجريئة، وذلك من خلال صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

تفاصيل الإطلالة:

اختارت هند فستانًا قصيرًا بتصميم مستوحى من الجاكيت أو الأوفرول، باللون البني الداكن، مصنوعًا من الجلد الطبيعي أو الصناعي، ليمنحها مظهرًا جريئًا وفخمًا في آنٍ واحد.

تميّز الفستان بقصّة واسعة قليلًا مع أكتاف مبطنة وخصر محدّد بحزام أظهر رشاقتها وأضاف لمسة أنثوية كلاسيكية.

وأكملت الفنانة إطلالتها بـ بوت طويل يصل إلى الركبة باللون الأسود، ما عزز الطابع الجريء والأنيق للوك.

كما نسقت إكسسوارات لافتة تمثلت في حلق ضخم زاد من جرأة الإطلالة ولفت الأنظار.

من الناحية الجمالية، اعتمدت هند مكياجًا بالألوان الترابية أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر مرفوعة ومسحوبة للخلف، أضفت لمسة من الرقي والنعومة على الإطلالة الجريئة.

تفاصيل اللوك

الملابس: من تصميم Rigash

التصوير: أحمد عماد (@ahmed_emad_phy)

المكياج: إنجي. (@glossedbyengy)

تنسيق الأزياء (الستايلست): إسراء جلال. (@byisraagalal)