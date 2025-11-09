بمجوهرات فخمة.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة أنغام بالرياض

شاركت المطربة أنغام جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خطفت فيها الأنظار بإطلالة راقية وأنيقة.

ظهرت أنغام بفستان طويل كب (أوف شولدر) مطرّز بتفاصيل فاخرة من الأحجار الكريمة والمجوهرات متعددة الألوان، ما منح الإطلالة لمسة من البهجة والفخامة في الوقت ذاته.

امتزجت في تصميم الفستان درجات مختلفة من ألوان الأحجار، مما أضفى على الإطلالة بريقًا مميّزًا وحيوية لافتة، مع الحفاظ على الطابع الكلاسيكي الأنيق الذي يميّز ذوق أنغام الرفيع.

اختارت الفنانة مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، مع عيون سموكي جذابة تناسب أجواء الحفلات وتبرز ملامحها الراقية، بينما تركت شعرها منسدلًا بانسيابية على الجانبين في تسريحة بسيطة وأنيقة.

وأكملت أنغام إطلالتها بمجوهرات فاخرة من ماركة "Ali Bin Ali Luxury KSA"، تألفت من حلق وخاتم بتصميم بيضاوي مستوحى من شكل الوردة.

تفاصيل مجوهرات أنغام في حفل الرياض:

التصميم من ماركة علي بن علي لاكجوري السعودية، وهي علامة فاخرة تقدّم قطعًا من أرقى دور المجوهرات العالمية مثل Gorgoglione.

القطع مصنوعة من ذهب عيار 18 قيراطًا، ومرصعة بـألماس طبيعي، ما أضاف لمسة من الرفاهية والرقي إلى إطلالة النجمة المصرية.

بهذه الإطلالة، جمعت أنغام بين الفخامة الكلاسيكية والبريق العصري، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أيقونات الأناقة في عالم الفن.