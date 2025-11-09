"بلوك جريء وغريب".. 4 صور ومعلومات عن إطلالة رزان مغربي

أطلت الفنانة رزان مغربي بإطلالة أنيقة وجريئة في آنٍ واحد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ترتدي رزان فستانًا أسود قصيرًا واسع الذيل، يتميز بتصميم فخم عند الخصر والصدر.

الجزء العلوي للفستان مصنوع من خامة لامعة باللون الذهبي تتداخل فيها نقوش سوداء.

يتميز بخطوط فنية تشبه الخطوط العربية أو الزخارف الشرقية، ما يمنحه طابعًا فنيًا مميزًا.

الفستان بدون أكمام، يبرز الأكتاف والذراعين، فيما ينسدل الجزء السفلي بقَصة دائرية تمنح حجماً وأناقة للحركة.

الحذاء ذو كعب عالٍ باللون الأسود مع أربطة متقاطعة تضيف لمسة أنثوية قوية.

وتسريحة الشعر مموجة وناعمة بلون أشقر فاتح، والمكياج متناسق بألوان دافئة تُبرز ملامح الوجه.

- الفستان من "super kish".

- تصوير محمود عثمان.

- تصفيف الشعر من Raad kamel.

- الميكب بواسطة ليث أحمد.

ووفق صحف عالمية مثل صحيفة "Vogue" فإن اختيار هذا اللوك يمنحها طابع أنثوي جريء.

ويدل على جراءة رزان والثقة بالنفس والتألق لديها.

والإطلالة بشكل عام تجمع بين الفخامة والجرأة بأسلوب معاصر راقٍ.