"سحر اللون الأزرق".. 4 صور ومعلومات عن إطلالة نجوى كرم

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المغنية اللبنانية نجوى كرم، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نجوى مرتدية فستان طويل بقصة "حورية البحر" باللون الأزرق من خامة الجلد.

كما جاء تصميم الفستان بقصة انسيابية على الجسم أبرزت قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، وتنسيق الاستايلست جورج شمعون.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل نجاة بسام فتوح.

تسريحة الشعر بواسطة المصفف اللبناني شانت تافيتيان.